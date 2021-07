Simone ontvangt Stef Bos in 'Klassiekers met Kleinsma'

Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma' voor MAX. In het programma staan de parels uit de Nederlandse kleinkunst centraal. Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is.

In de vijfde aflevering staat niemand minder dan Stef Bos centraal. 'Klassiekers met Kleinsma' werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de kleinkunstnummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten. Aflevering vijf van 'Klassiekers met Kleinsma' is zondag 18 juli om 21.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

In de vijfde aflevering van 'Klassiekers met Kleinsma' laat Stef Bos zijn keuzes horen uit het rijke archief van de Nederlandse kleinkunst. Stef is zelf liedjesschrijver met een enorme staat van dienst. Wie hebben hem geïnspireerd, door welk liedje werd hij geraakt en wat maakt een liedje zo goed? Stef vertelt het Simone in een uitgebreid, intiem gesprek. De aflevering wordt afgetrapt met Cirkels van Herman van Veen. Simone brengt het nummer, waardoor Stef ooit werd wakker gekust in de Nederlandse taal en muziek, met veel liefde ten gehore. Grote voorbeelden van Stef blijken o.a. Johnny & Jones en Ramses Shaffy te zijn. Wat maakt ze zo bijzonder? Ook namen als Tol Hansse, Spinvis, Frank Boeijen en Diggy Dex komen in deze aflevering aan bod. Stef vertelt dat hij dol is op het levenslied. Zijn achterburen draaiden dat vroeger veelvuldig en zo is de voorliefde ontstaan. Zo heeft Stef ontzettend veel bewondering voor Frans Bauer. Waarom? Dat vertelt hij in 'Klassiekers met Kleinsma'. Er wordt uiteraard nog meer gezongen. Met het lied Zanger zonder meer brengt Stef een eerbetoon aan Johan Verminnen. En het gesprek wordt door Simone afgesloten met een nummer van Toon Hermans: Ik heb dit lied al honderd maal gezongen.

'Klassiekers met Kleinsma', zondag 18 juli om 21.10 uur op NPO 1.