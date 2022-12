'Silence of the Tides' ademt in en uit met de getijden van het Waddengebied

De 'Close Up'-documentaire Silence of the Tides van Pieter-Rim de Kroon is een cinematografisch portret van het internationale Waddengebied. Het is een film die de getijden van één van de grootste aaneengesloten wetlands ter wereld laat zien, terwijl het de breekbare relatie tussen mens en natuur verkent.