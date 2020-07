'Sergio & Axel: Van de Kaart' in India

Foto: VTM - © DPG Media 2019

De derde reis voert Sergio en Axel naar India, het land van de specerijen. En dat zal hun gestel geweten hebben. Beginnen doen ze in de drukke hoofdstad Delhi, waar ze mee koken en eten in n van de grootste tempels van het land.

Met een lokale nachttrein reizen ze door naar het zuiden, waar ze als maharaja's in India worden ondergedompeld in weelde. Het duo plukt mee speciale pepers op een gigantische kwekerij, waarna Sergio met nieuwe inspiratie een Indisch menu in elkaar bokst.

'Sergio & Axel: Van de Kaart', donderdag 30 juli om 21.00 uur op NPO 3.