Seizoen 9 van VPRO's jeugdserie 'De Proefkeuken' op Zapp

In het negende seizoen van de VPRO Jeugdserie 'De Proefkeuken' maken Pieter Hulst en Willem Voogd weer alles wat ze maar kunnen bedenken. Hoe moeilijk kan het zijn om een haring te vangen, en lukt het ze om DJ te worden?

In hun schuur stellen ze weer alles in het werk voor hun creatieve en gekke experimenten. Oftewel 'De Proefkeuken' is weer geopend!

Het recept van 'De Proefkeuken' blijft hetzelfde: Pieter Hulst en Willem Voogd gaan op pad naar spannende en wonderlijke plekken om de juiste ingrediënten te halen om ze vervolgens op grappige wijze te verwerken tot iets wat bijna niemand zelf maakt! Zonder ingewikkelde machines en grote fabrieken, maar gewoon in een oude schuur met rondslingerend gereedschap maken de twee creatievelingen alles wat ze maar kunnen bedenken.

Aflevering 1: Haring

Pieter en Willem krijgen het aan de stok met de lokale visboer. Hoe moeilijk kan het zijn, een haring vangen? Makkelijker gezegd dan gedaan. Pieter komt bedrogen uit van een middagje zeevissen in Zeeland. De jongens moeten het hogerop zoeken. Pieter gaat op expeditie naar Noorwegen, op zoek naar de zilte waarheid achter onze Hollandse Nieuwe.

Aflevering 2: Donut

Vraag en aanbod bepalen de prijs; hoe schaarser iets is, hoger de prijs. Pieter en Willem proberen hier slim op in te spelen en beginnen hun eigen donutfabriek. Want zeg nou zelf, wie houdt er nou niet van donuts? Besprenkeld en versierd komen de donuts van de lopende band, maar klopt het masterplan van Pieter en Willem wel?

Aflevering 3: DJ

Pieter en Willem worden geweigerd in de rij voor de meest exclusieve club ter wereld. Er zit maar één ding op; zelf DJ worden. De jongens gaan op muzikale ontdekkingstocht in de wereld van house en techno. Lukt het Pieter en Willem om die ene 'banger' te maken, of draaien ze helemaal door?

Aflevering 4: Wekker

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Maar dan moet je er natuurlijk wel eentje hebben. Pieter en Willem besluiten zelf een wekkerklok te gaan maken en dat vergt de nodige aandacht en precisie. Het wordt een gevecht tegen de klok, haalt de tijd ze in?

Aflevering 5: Boek

Pieter en Willem willen hun levens vereeuwigen en besluiten zelf een boek te gaan maken. De avonturen uit 'De Proefkeuken' zijn echter met geen pen te beschrijven, dus moet een drukpers uitkomst bieden. Terwijl Willem inspiratie opdoet als schrijver, gaat Pieter op zoek naar ingrediënten voor zelfgemaakt papier. Lukt het Pieter en Willem om een bestseller te schrijven, of blijven ze bedrukt achter?

Aflevering 6: Game

Van lang achter je beeldscherm zitten krijg je vierkante ogen. Maar buitenspelen is ook niet zonder risico’s. Dus proberen Pieter en Willem hun eigen game te maken. Pieter gaat op bezoek bij wereldberoemde game-ontwikkelaars en laat zichzelf omtoveren tot een gamekarakter. Willem stort zich daarentegen op een real life variant. Als dat maar goed gaat, anders is het zo game over.

Aflevering 7: Marshmallow

Pieter zit in de problemen en moet zo snel mogelijk ergens een marshmallow zien te regelen, anders zet hij zijn toekomst op het spel. Er is maar een manier waarop hij zichzelf kan redden; zo snel mogelijk zelf een nieuwe marshmallow proberen te maken. De lekkernij vindt zijn oorsprong in het oude Egypte en wordt van oudsher gemaakt van de geneeskrachtige heemstwortel en het mystieke Arabische gom. Maar hoe komt Pieter daar zo snel aan?

Aflevering 8: Auto

Pieter en Willem krijgen het aan de stok met een stel straatracers en worden uitgedaagd voor een wedstrijd. Onverschrokken als ze zijn, deinzen Pieter en Willem hier uiteraard niet voor terug. Maar hoe komen ze in hemelsnaam aan een auto? Een wagen die niet alleen mooi, maar ook nog eens snel is. Slagen ze erin om de race te winnen, of gaan ze met piepende banden naar huis?

'De Proefkeuken', zondag 30 oktober wekelijks om 9.25 uur bij VPRO op NPO Zapp.