Seizoen 18 van 'Gordon Ramsay:Hell's Kitchen' exclusief op Spike

Seizoen achttien van 'Gordon Ramsay: Hell's Kitchen' is vanaf maandag 10 januari exclusief te zien op Spike. Dit seizoen is anders dan andere seizoenen, acht kersverse deelnemers nemen het op tegen acht terugkerende veteranen.

Gordon Ramsay keert terug als gastheer en chef-kok, de winnaar van seizoen 10, Christina Wilson en de Britse MasterChef-jury, James 'Jocky' Petrie, keren terug als de souschefs van de teams, naast maître d'hôtel Marino Monferrato.

'Hell's Kitchen'

'Hell’s Kitchen' is een Amerikaanse kookcompetitie gepresenteerd door de beroemde chef-kok Gordon Ramsay, geïnspireerd door de gelijknamige Britse serie. Elk seizoen strijden twee teams van chef-koks om een baan als hoofd chef-kok in een restaurant, terwijl ze werken in de keuken van een restaurant in de televisiestudio.

'Gordon Ramsay: Hell’s Kitchen', vanaf 10 januari iedere maandag tot vrijdag om 19.30 uur exclusief op Spike.