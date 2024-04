Sara zoekt haar vader die rabbijn werd in New York

Als Sara 's moeder een paar jaar geleden overlijdt, gaat Sara voor het eerst echt op zoek naar haar andere (Joodse) helft.

Maar een rabbijn vinden in New York blijkt veel moeilijker dan ze dacht. Sara heeft haar Amerikaanse vader Steven nooit gekend. Als ze 13 is hoort ze voor het eerst dat haar moeder – terwijl ze al een gezin had - even heeft samengewoond met deze Steven. Kort daarna is er eenmaal telefonisch contact en blijkt Steven rabbijn te zijn geworden in de VS. Daarna is er radiostilte. Pas als haar moeder overlijdt, besluit Sara dat ze meer wil weten over haar andere helft. Maar een Rabbijn vinden in New York is moeilijker dat ze dacht…

En Jung Soo komt als 10-jarig jongetje naar Nederland, na een onrustige jeugd in Korea. Ondanks de herinneringen en nare verhalen, wil hij nu zijn moeder ontmoeten. Tijdens een eerder bezoek aan zijn geboorteland ontmoette hij alleen de familie van zijn vaders kant. Nu wil hij toch het hele verhaal weten en reist hij met Jetske naar Zuid-Korea om te ontdekken hoe zijn moeder terugkijkt op die periode.

