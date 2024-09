Sara Kroos is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Sara Kroos staat op het punt om na vier jaar afwezigheid weer het podium op te gaan. Voor haar laatste voorstelling 'Verte' ontving zij de Poelifinario voor het meest indrukwekkende programma van het jaar.

De succesvolle cabaretier was naar eigen zeggen ziek en lag vier jaar lang op de bank. In die periode schreef ze het aangrijpende en persoonlijke boek ‘Rood is ja’ over het systeem van en na seksueel misbruik. Het boek is een openhartig en eerlijk verhaal over een behandeling die moest helpen het misbruik in haar jeugd te verwerken, maar leidde tot een nieuw misbruik, ditmaal door een therapeut.

'De Geknipte Gast', vrijdag 20 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.