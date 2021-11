Sander Kollaard, Yvonne Keuls en Abdelkader Benali in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering van 'Brommer op Zee' spreken zij onder anderen Sander Kollaard, Yvonne Keuls en Abdelkader Benali.

Deze week is Libris Literatuurprijswinnaar Sander Kollaard (1961) te gast in 'Brommer op Zee'. Wilfried en Ruth gaan met hem in gesprek over zijn nieuwe roman 'De kleuren van Anna'. In dit verhaal gaat de verteller, na Anna’s plotselinge dood, op zoek naar de kleuren die hij dankzij haar heeft leren zien. Een roman over onze verbeelding, over het vermogen om overal verhalen in te vinden, en over het belang daarvan.

Ook Yvonne Keuls (1931) is te gast. Ze viert haar negentigste verjaardag met een nieuwe roman: 'Gemmetje Victoria'. Yvonne Keuls leerde Gemmetje kennen in het opvanghuis waar Keuls vrijwilligerswerk deed en Gemmetje schreeuwend binnenkwam. Met veel humor beschrijft ze hoe Gemmetje werd omringd door mensen die haar liefhadden. Om wie ze was en om wie ze had kunnen worden.

Ook boekenclubhost Murat Isik (1977) is aanwezig, samen met lezers Caro en Sofie. Zij praten over het boek van de maand: 'Wees onzichtbaar'. Het boek is tot eind van deze maand gratis te lezen via de app van 'Brommer op Zee', met notities en leesopdrachten van Murat zelf.

In het schrijfhok neemt schrijver en presentator Abdelkader Benali (1975) plaats. Hij zal ter plekke een brief schrijven aan één van de geadresseerden op het rad.

'Brommer op Zee', zondag 21 november om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.