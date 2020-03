'Salvage Kings' vanaf donderdag op Discovery

Het Canadese sloopbedrijf Priestly Demolition Inc. is geen gewoon bedrijf dat huizen afbreekt om er nieuwe neer te zetten.

Het bedrijf is opgesplitst in twee divisies: eentje die het echte sloopwerk verricht en eentje die daarvóór nog alle waardevolle onderdelen uit het huis haalt voor de verkoop. Denk aan oude deuren, trappen en ramen. Dit team wordt geleid door Ted Finch die samen met zijn rechterhand Justin Fortin en beginner Julien Savage de sloophuizen doorspit op zoek naar de bijzondere items.

Zo hopen ze oude herinneringen uit de Koude Oorlog tegen te komen in een voormalig Joegoslavisch consulaat, vinden ze opmerkelijke voorwerpen in een oud bowlingcentrum en ontdekken ze achter een muur van een laat 19e-eeuwse boerderij een oude blokhut die ouder is dan het huis zelf.

Om de oude items heelhuids te demonteren is vaak haast geboden, want hun collega’s met de sloophamer staan vaak al te popelen om het huis verder af te breken. Kunnen ze de items tijdig redden van de ondergang en voor een goede prijs doorverkopen?

'Salvage Kings', vanaf donderdag 12 maart om 21.30 uur op Discovery.