Rutger Castricum start met nieuw seizoen 'De Klimaatkar'

Naar aanleiding van de klimaattop in Egypte, rijdt Rutger Castricum zijn taxi weer uit. In 'De Klimaatkar' voert Rutger een goed gesprek met zijn bijrijders over de klimaatcrisis.

Met dit seizoen veel aandacht voor misschien wel de heetste hangijzers van afgelopen jaar: de stikstof- en energiecrisis. Vanaf maandag 31 oktober dagelijks om 22.10 uur op NPO 2.

Elke aflevering ontvangt Rutger een andere gast met wie hij de klimaatcrisis bespreekt. De vraag of er wel of niet iets aan de hand is met het klimaat zijn we voorbij, maar over de oplossingen valt nog wel te discussiëren. Rutger confronteert zijn gasten met scherpe vragen, voelt de verantwoordelijke politici aan de tand over hun beleid en bespreekt ook persoonlijke zaken.

De vijf bijrijders dit seizoen zijn voormalig staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker, minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, minister voor Stikstof en Natuur Christianne van der Wal, radio- en televisiepresentator Harm Edens en cabaretier Freek de Jonge.

Minister Jetten moet de kolencentrales weer volop laten draaien om de energiecrisis het hoofd te bieden. Hoe pijnlijk is dat voor een minister voor Klimaat? Hoe veranderde het verhaal van minister Van der Wal na het rapport van Remkes? En is het verhaal dat zij nu vertelt aan de boeren een haalbare kaart? Dat en meer in een gloednieuw seizoen van 'De Klimaatkar'!

'De Klimaatkar' wordt geproduceerd door Tuvalu Media en is vanaf maandag 31 oktober dagelijks te zien om 22.10 uur op NPO 2, direct na 'Nieuwsuur'.