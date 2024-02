'Rudolph Loopt Stage' in maart te zien op 24Kitchen

2024 wordt een bijzonder jaar voor Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen, hij zit namelijk 40 jaar in het vak en je zou zeggen dat hij alles al zo'n beetje heeft gezien. Of toch niet?

In zijn nieuwe programma gaat Rudolph op stage. Samen met een bekende uitdager gaat Rudolph iedere week op diverse en bijzondere locaties 'stage' lopen om daar te helpen in de keuken. Zo zien we hem onder andere aan het werk voor de crew van een varend marineschip, tussen de topsporters in het Papendalhuis en hij gaat koken voor een vrouwendiner bij het Leger Des Heils.

Vanaf 1 maart, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

CROSS COUNTRY CAKE OFF

In 'Cross Country Cake Off' strijden veertig toptalenten uit de Canadese bakwereld in een afvalrace om de titel 'Canada's Beste Taartenmaker'. Onder leiding van de populaire presentatrice en kookboekenschrijfster, Mary Berg, en aan haar zijde patissier Andrew Han. In verschillende rondes maken de kandidaten de meest bijzondere creaties, met het ultieme doel om zover mogelijk in de competitie te komen en met het prijzengeld van maar liefst $50.000,- naar huis te gaan.

Vanaf 26 maart, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

GINO'S ITALY: SECRETS OF THE SOUTH

Gino D’Acampo gaat op zoek naar verborgen lekkernijen in de zuidelijkste regio’s van zijn thuisland Italië: Puglia en Basilicata. De Oudgriekse en Byzantijnse invloeden zijn nog steeds te proeven in de onweerstaanbare gerechten van deze bijzondere streken. Hij begint zijn reis in Matera, bekend om haar grotwoningen en het allerbeste zuurdesembrood van Italië.

Vanaf 14 maart, elke donderdag om 22.00 uur op 24Kitchen.