'Rooijakkers Over De Vloer' met onder anderen Snelle, Angela Groothuizen en Tineke Schouten

In het nieuwe seizoen van 'Rooijakkers Over De Vloer' bezoekt Art wederom Bekende Nederlanders thuis en op het werk. Ze geven hem een kijkje in hun wereld en dat resulteert in persoonlijke en openhartige gesprekken.

Dit seizoen bezoekt Art onder andere Dinand en Lucy Woesthoff, Jim en Bettina Bakkum, Angela Groothuizen, Snelle, Tineke Schouten en Bilal Wahib.

Art Rooijakkers: 'Een nieuw seizoen 'Over de Vloer' betekent een nieuwe kans om binnen te kijken bij bekendere Nederlanders. Van struikelen over kinderspeelgoed bij Jim en Bettina en een bezoek aan de filmset, waar Yolanthe een boekje open doet over Jim tot slalommen tussen de verhuisdozen bij Angela Groothuizen en kletsen met buurman Edwin Evers. Een feest om te maken en hopelijk ook om te kijken. Zeker omdat er ook nog een paar andere hele bijzondere gasten bijzitten die later bekend gemaakt worden.'

Dit seizoen bezoekt Art in elke aflevering één of twee gasten en bekijkt Art wederom met zijn gasten, op basis van een representatief onderzoek, naar wat het Nederlands publiek echt van hen vindt. Zo is het publiek gevraagd: wat denk je dat de gast over 15 jaar doet? Welke karaktertrek omschrijft de persoon het best? Hoeveel procent van Nederland kent de gast en wat doet ‘ie met zijn laatste 100 euro?

Aflevering 1

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Rooijakkers Over De Vloer', stapt Art Rooijakkers binnen bij het hectische jonge gezin van Jim Bakkum en Bettina Holwerda. Jim heeft de ene na de andere filmrol en Bettina is vooral thuis met de 3 kinderen van 7, 5 en 1. Hoe houden ze het gezellig met én voor elkaar? Ook komt er antwoord op de vraag waarom Jim en Jamai elkaar nooit meer zien..

De opnames van 'Rooijakkers Over De Vloer' zijn nog in volle gang en de aankomende periode zullen er nog meer gasten bekend gemaakt worden.

'Rooijakkers Over De Vloer' is vanaf 3 september elke donderdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Tin Can.