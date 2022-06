Ronald Snijders ontmoet Wim T. Schippers in ode aan zijn werk

Wim T. Schippers wordt dit jaar 80 en is nog even springlevend als zijn werk. Ook is het dit jaar 60 jaar geleden dat Schippers als 20-jarige kunstenaar op televisie 'debuteerde' met zijn eerste solotentoonstelling.

Een jaar later ledigde hij een flesje limonade in zee op het strand bij Petten, en was zijn naam gevestigd. In 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers brengt absurdist Ronald Snijders (1975) op vrolijk ontregelende wijze met veel archiefmateriaal een ode aan de multikunstenaar. Daarbij leidt Snijders de kijker door een rijkelijk geïllustreerd overzicht van Schippers’ werk dat toewerkt naar een ontmoeting met Wim T. zelf.

Wim T. Schippers is een alleskunner: hij is schrijver, regisseur, acteur, radio-en tv maker en kunstenaar. Veel fragmenten uit zijn werk zijn legendarisch geworden zoals de spruitjes-etende koningin Juliana, de eerste krantlezende blote vrouw op tv Phil Bloom en het herdershondentoneelstuk Going to the dogs. Hij was een vernieuwer van de kunst, van de taal, en van televisie. Schippers kon als geen ander tv-kijkend Nederland zowel verleiden als opzettelijk vervelen, verwarren, choqueren en irriteren, zoals met het programma 'Hoepla' en de shows rond Barend Servet. Mensen sprake er schande van, er werden Kamervragen gesteld en velen zegden hun abonnement op bij de VPRO.

Behalve zijn tv-werk uit de jaren 60, 70, 80 en 90 komen in 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers ook zijn eerste schreden als Fluxus-kunstenaar en de beeldende kunst die hij heeft gemaakt ruimschoots aan bod, zoals zijn wereldberoemde pindakaasvloer. Zijn radiowerk als Jacques Plafond en als stemacteur in de gedaante van Ernie van Sesamstraat ontbreken uiteraard niet. Schippers is nog steeds actief als kunstenaar, hij neemt deel aan TEFAF 2022.

Een feest van verwarring

Ronald: ’Wim T. Schippers is een voorbeeld voor iedereen die geen genoegen neemt met hoe het hoort. Hij gaat onophoudelijk tegen de gevestigde wanorde in en stelt daar zijn eigen vrolijk makende chaos tegenover. Voor de Wim T.-liefhebbers voorspel ik een feest van herkenning en voor mensen die zijn werk niet kennen een vrij opzienbarend feest van verwarring.’

Over Ronald Snijders

Ronald Snijders (1975) is komiek, schrijver en programmamaker. Hij schreef onder andere Een normaal boek, De Alfabetweter en De Schrikkelkalender en maakt samen met Pieter Jouke het televisietheaterprogramma De Staat van Verwarring. Komend theaterseizoen speelt hij Een avond met mij.

'80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers', donderdag 30 juni om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2.