Ronald Koeman trapt nieuw seizoen 'Sterren op het Doek' af

'Sterren op het Doek' is terug. Zaterdag 29 oktober start om 20.35 uur bij MAX op NPO 2 een nieuw seizoen van het populaire programma.

In de eerste aflevering staat niemand minder dan voetbaltrainer, voormalig profvoetballer en (aankomend) bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, centraal. Hij geeft zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator Özcan Akyol. Andere gasten dit seizoen zijn onder anderen John van den Heuvel, Rob Kemps en Annechien Steenhuizen.

Aflevering 1 - Ronald Koeman

Het vijftiende seizoen van 'Sterren op het Doek' trapt op zaterdag 29 oktober af met Ronald Koeman. Hij praat met Akyol openhartig over zijn teleurstelling bij Barcelona, zijn gezondheid na zijn hartproblemen in 2020 en hij blikt terug op zijn carrière én vooruit op wat nog komen gaat. Tijdens het interview wordt Ronald geportretteerd door drie kunstenaars: Marina uit Raalte, Winette uit Zaandam en Thomas uit Amersfoort. In het Rijksmuseum maakt hij uiteindelijk een keuze; welk portret komt in huize Koeman te hangen? De twee andere werken worden geveild voor een goed doel.

Gasten

De andere gasten in het nieuwe seizoen van 'Sterren op het Doek' zijn: Carry Slee, John van den Heuvel, Monic Hendrickx, Rob Kemps, Daphne Deckers, Sinan Can en Annechien Steenhuizen.

Over 'Sterren op het Doek'

Özcan Akyol creëert met de succesvolle NPO 2-serie 'Sterren op het Doek' elk seizoen een zeer diverse eregalerij van bijzondere Nederlanders. Gasten die ieder op hun eigen gebied een waardevolle bijdrage aan onze vaderlandse cultuur en/of maatschappij leveren of hebben geleverd. In het programma vereeuwigen de beste portretkunstenaars van het land de gasten op geheel eigen wijze en in zeer uiteenlopende stijlen.

Veiling

Aan het eind van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de bekende gast één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat hij of zij heeft uitgekozen. Direct na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite.

'Sterren op het Doek', vanaf zaterdag 29 oktober wekelijks om 20.35 uur bij MAX op NPO 2.