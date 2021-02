Romana Vrede in tweede aflevering van VPRO's 'On Stage'

Welke band moeten we allemaal horen volgens Ryanne van Dorst? Welke artiesten brengt Danny Vera mee? Hoe brengt Joost van Bellen een ode aan het nachtleven?

In de tweede aflevering van de achtdelige VPRO-reeks 'On Stage' treedt hoofdgast Romana Vrede zelf op met een monoloog uit haar nieuwe voorstelling Tijd Zal Ons Leren ondersteund door muzikant Otion. En ze heeft gasten uitgenodigd die haar inspireren: ISH Dance Collective, schrijver en politicoloog Hélène Christelle Munganyende, muziektheatergezelschap Club Gewalt, theatermaker Vanja Rukavina en het lesbische hiphopduo LIONSTORM.

In deze aflevering van 'On Stage' gaat het over gemeenschapszin, over identiteit en over de onbekende helden die Romana eert in haar nieuwe theaterstuk, waarin ze een monument opricht voor mensen die ten strijde trokken tegen de slavernij. Vaak tegen een extreem hoge prijs. 'Wat let ons om nu onze mond open te trekken?', zegt Vrede.

'On Stage' is een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de Coronacrisis.

'On Stage: Romana Vrede', zondag 14 februari om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.