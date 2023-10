Roer in oktober mee in de kookpotten op 24Kitchen

In het nieuwe programma van Meesterkok en Meester patissier Rudolph van Veen neemt hij ons mee op een ontdekkingsreis door eigen land.

Rudolph reist langs twaalf provincies en laat zich inspireren door bekende en minder bekende chefs, patissiers, kwekers en andere experts op het gebied van eten. Deze gepassioneerde culinaire specialisten laten Rudolph zien, proeven en ervaren wat hun provincie te bieden heeft.

'Rudolph's Tour door Nederland' is een combinatie van een culinair reis- en kookprogramma. Iedere aflevering begint met een bezoek aan een locatie in één van de twaalf provincies en eindigt in zijn welbekende 'Bakery' waarin Rudolph zijn ervaring van het bezoek verwerkt tot een recept voor in onze eigen keukens. In 25 afleveringen reist Rudolph vanuit zuidelijk Limburg door het hele land om uiteindelijk te eindigen in onze hoofdstad, Amsterdam.

'Rudolph's Tour door Nederland'

Vanaf maandag 9 oktober, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

HEERLIJK OOSTENRIJK

Oostenrijk is méér dan schnitzels en après ski! In deze serie laat culinair journalist Laura de Grave je zien hoe ontzettend lekker en verfijnd de Oostenrijkse keuken is. Op haar elektrische motor neemt ze je mee langs de mooiste plekken in Oostenrijk. Ze rijdt door de hoge alpen, langs spiegelgladde meren en slingerende rivieren, waar ze ambachtslieden bezoekt die hun lokale producten met ontzettend veel passie telen en bereiden. In dit nieuwe seizoen bezoekt ze nog meer locaties die relevant zijn voor de Oostenrijkse haute cuisine.

Vanaf zaterdag 14 oktober, elke week om 21.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GORDON RAMSAY'S FUTURE FOOD STARS S2

'Gordon Ramsay's Future Food Stars' keert terug voor een tweede serie waarin de supersterchef zijn zoektocht naar de meest opwindende en innovatieve nieuwe eet- en drinkgelegenheden voortzet. Gordon is altijd toonaangevend geweest in zijn branche en heeft twaalf van de beste opkomende horecaondernemers in het VK uitgekozen om te concurreren en zo zijn investering te verdienen - maar liefst £150.000. Om kans te maken op deze significante beloning, moeten ze bewijzen dat ze het in zich hebben om met Gordon samen te werken. In de hele serie stelt Gordon de twaalf kanshebbers bloot aan meedogenloze uitdagingen die zijn ontworpen om hun karakter te testen en hun zakelijke vaardigheden te demonstreren. Hij is niet op zoek naar zijn volgende chef-kok, hij wil iemand vinden met wie hij zaken kan doen.

Vanaf 4 oktober, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.