Robert ten Brink, Wende Snijders, Nadia Moussaid e.a. in nieuw seizoen 'De Geknipte Gast'

Vanaf 28 januari keert Özcan Akyol, ook bekend als Eus, terug in zijn barbershop om weer nieuwe gasten te ontvangen. In dit vijfde seizoen van 'De Geknipte Gast' komen onder anderen Robert ten Brink, Wende Snijders, Nadia Moussaid, Peter Plasman, Tineke de Nooij en Defano Holwijn langs.

Tussen de spiegels van de kapperszaak leggen de gasten van Eus hun privéleven en hun carrière bloot tijdens een openhartig gesprek. Kijk ‘De Geknipte Gast’ elke vrijdagavond vanaf 28 januari om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Eus kijkt uit naar het nieuwe seizoen, dit keer op de vrijdag: "Het is altijd bijzonder om langer met mijn gasten over hun levens te praten. Ik probeer een kant te belichten die je niet altijd ziet bij deze mensen. Dit seizoen krijgen we wat langere afleveringen, waardoor de gast en ik meer ruimte kunnen nemen voor een goed gesprek. Ik verheug me op weer een nieuw seizoen met nieuwe open gesprekken."

Voor de kijker die geen genoeg kan krijgen, brengt ‘De Geknipte Gast’ ook een podcast uit. Deze podcast brengt de luisteraar extra persoonlijke momenten uit de opnames van afgelopen seizoen en komend seizoen. Elke vrijdag vanaf 28 januari komt de nieuwste aflevering online via je favoriete podcast-app of de NPO Luister-app. Vanaf die dag zijn ook alle uitzendingen van seizoen vier te beluisteren.

