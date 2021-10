Rob van Essen, Kiza Magendane en Ronald Snijders in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Rob van Essen, Kiza Magendane en Ronald Snijders.

Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken schrijver Rob van Essen (1963) over zijn nieuwste roman 'Miniapolis'. Het is zijn eerste roman na 'De goede zoon', dat in 2019 de Libris Literatuur Prijs won. 'Miniapolis' is een vervreemdend, maar humoristisch verhaal over Jonathan, die zijn overleden moeder in de trein ziet. En over twee collega’s bij een gemeentelijke dienst, die werken aan hun ontsnapping. De ontmoeting van deze vier mensen betekent tegelijkertijd een ontmoeting met henzelf.

Ook schuift schrijver en politicoloog Kiza Magendane (1992) aan bij Ruth en Wilfried. Hij vertelt over zijn debuut 'Met Nederland in therapie', een boek waarin hij ons meeneemt van Congo naar Nederland en vertelt over zijn poging om Nederlander te worden. In het huis dat Nederland is, blijkt niet iedereen aan tafel te mogen zitten. Magendane stelt daarom voor om met Nederland in therapie te gaan, zodat hij zijn kennis kan delen met alle bewoners van het huis Nederland.

Deze week te gast in het schrijfhok: Ronald Snijders (1976). Hij schrijft over een alledaags en willekeurig gekozen voorwerp om de blik van de overleden schrijver K. Schippers te eren. Snijders maakte samen met Schippers de podcast 'Leven volgens K. Schippers'.

In de boekenclub van 'Brommer op Zee' is Niña Weijers (1987) te gast. Deze maand wordt haar debuutroman 'De consequenties' gelezen. Tijdens de uitzending gaan boekenclublezers Caro en Sofie in gesprek met Niña Weijers.

