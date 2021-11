Rinus Spruit, Leonieke Baerwaldt en Ernest van der Kwast in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Rinus Spruit, Leonieke Baerwaldt en Ernest van der Kwast.

Deze week is schrijver Rinus Spruit (1946) te gast in 'Brommer op Zee'. Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken hem over zijn nieuwe roman 'De verlossing van Jacob Smallegange'. Hoofdpersoon Gerard Stroband is een verstokte vrijgezel van in de zestig. Hij worstelt met contact maken met vrouwen en zoekt naar de zin van het leven. Dat laatste denkt hij te vinden door zich op een zelfstudie naar verloskunde in de negentiende eeuw te storten.

Met Leonieke Baerwaldt (1985) duiken Wilfried en Ruth in haar debuutroman 'Hier komen wij vandaan'. Ze gaan in gesprek over water, onze oorsprong, over eigentijdse sprookjes én de harde werkelijkheid, maar vooral over een zeer bijzonder debuut.

In het schrijfhok is schrijver, presentator, interviewer, columnist en programmamaker Ernest van der Kwast (1981) te gast. Hij geeft een flinke draai aan het rad en schrijft ter plekke een brief aan een nog onbekende geadresseerde.

'Brommer op Zee', zondag 14 november om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.