Rapper Sticks in 'Groenteman op zondag'

Foto: © BNNVARA 2024

Rapper Sticks is de hoofdgast. De Zwollenaar begon zijn carriŤre in de rapformatie Opgezwolle en is inmiddels een van de grootste namen van de Nederlandse hiphopscene.

Gesprekken met Rico, collega rapper van Sticks in het vermaarde Opgezwolle, kunstenares Raquel van Haver, bekend van haar grote, monumentale schilderijen en als één van de juryleden in het programma Project Rembrandt. Ook van de partij: de band Paceshifters en Noah, schilder, ontwerper en één van de grootste hiphoptalenten in Nederland. Optredens zijn er van o.a. Sticks, Noah en Paceshifters.

'Groenteman op zondag', zondag 19 januari om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.