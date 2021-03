Rapper Donnie, boswachter Tim, Miljuschka Witzenhausen e.a. in 'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit'

Foto: BNNVARA - © Lotte Ooms 2021

Zaterdag 6 maart start een nieuwe reeks van 'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit'. In elke aflevering gaan twee kinderen uit het koor op bezoek bij een bekende Nederlander die alles weet over een liedje van het nieuwste album 'En Toen?'.

Na een leuke dag waarin de koorkinderen meekijken in het leven van de BN'er, wordt deze uitgenodigd om op te treden in een nieuwe videoclip van Kinderen voor Kinderen. Dit seizoen zingen en dansen YouTuber Rutger Vink, presentatrice Eva Cleven, tv-kok Miljuschka Witzenhausen, Rapper Donnie, TikTokker Yazid, gamers Joost en Roedie, hiphopartiest Numidia en boswachter Tim mee met de koorkinderen. De presentatie is in handen van Anne Appelo.

In de eerste aflevering gaan koorkinderen Julian en Helena op bezoek bij Rutger Vink. Met zijn YouTube-kanaal 'Furtjuh' inspireert hij veel kinderen, maar kan hij ook met het nummer 'En Toen?' uit de voeten? De kinderen proberen hem te strikken voor de videoclip. Het lied 'Dierenfreak' staat in de tweede aflevering centraal. Als er iemand een 'dierenfreak' is, dan is het boswachter Tim. Koorkinderen Elske en Janessy vragen hem om mee te doen in de videoclip. Ook gaan de koorkinderen op bezoek bij Joost & Roedie, waarmee ze gaan dansen op het toepasselijke lied 'Ik ben een gamer'. Presentatrice Eva Cleven wordt uitgedaagd in het nummer 'Moeilijke vragen'. TikTokker Yazid krijgt een gevaarlijke uitdaging van koorkinderen Lemay en Tom. Als het hem lukt, mag hij meedansen en zingen in het nummer 'Ik durf alles'. Het nummer 'Hand in Hand' willen de koorkinderen in de handen leggen van hiphopartiest Numidia, rapper Donnie doet mee met het nummer 'Zie je wel' en tv-kok Miljuschka Witzenhausen zingt en danst mee met het nummer 'Kliekjesdag'.

Gouden Plaat album 'En Toen?'

Het 41e album van Kinderen voor Kinderen 'En Toen?' heeft de gouden status bereikt. Het koor ontvangt deze week hun Gouden Plaat voor de inmiddels al meer dan 30.000 verkochte exemplaren. De bekende kinderboekenschrijfster Tosca Menten schreef de tekst voor de titelsong van het album 'En Toen?', en Tjeerd Oosterhuis heeft het album geproduceerd. 'En Toen?' was tevens het thema van de Kinderboekenweek 2020 die een week na de release van de plaat op 23 september '20 begon. Op het album zijn de eerder uitgebrachte hits 'Hand in Hand' en 'Dierenfreak' te vinden. In totaal staan er twaalf eigentijdse liedjes op om mee te zingen en lekker op te dansen.

'Kinderen voor Kinderen Pakt Uit', vanaf 6 maart elke zaterdag om 9.35 uur bij BNNVARA op Zapp.