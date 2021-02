Ramp met veerboot MS Estonia in documentaire op discovery+

De ramp met de veerboot MS Estonia was de grootste scheepsramp sinds de Tweede Wereldoorlog en staat nog in menig geheugen gegrift.

Maar liefst 852 opvarenden verloren hun leven toen in de nacht van 28 september 1994 de boot verging op zijn tocht van Tallinn naar Stockholm. Hoe kon het zo misgaan en hoe kon het dat slechts 137 mensen werden gered? Het is de vraag die nabestaanden en overlevenden 26 jaar later nog steeds bezighoudt.

De documentaire 'Estonia' werpt nieuw licht op de zaak door de vondst van een niet eerder gedocumenteerd gat in de romp van het schip dat nog altijd op de bodem van de Oostzee ligt. Tot op heden werd aangenomen dat een boegklep was afgebroken door de hoge golven. Kan deze vondst duidelijkheid geven over de ware toedracht en daarmee eindelijk rust geven voor alle nabestaanden?

'Estonia', vanaf 4 februari beschikbaar op discovery+.