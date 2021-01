Radio-dj Stephan Bouwman vertelt hilarisch verhaal in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

In 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' deelt Alexander het bizarre verhaal achter zijn tattoo met Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met.

Alexander had namelijk samen met zijn toenmalige vriendin afgesproken om elkaar een tattoo als cadeau te geven. Ze hadden vooraf wel een paar regels afgesproken, maar verder zou het een verrassing blijven. Toen Alexander het eindresultaat zag, bleek dat zijn vriendin zich aan geen enkele regel had gehouden, en het allerergste; de volgende dag beëindigde ze de relatie van drie jaar. Alexander wil dit hoofdstuk zo snel mogelijk afsluiten en weer positief naar de toekomst kunnen kijken. Ook de 22-jarige Sasha brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Sasha heeft van haar ouders groen licht gekregen op haar 18de verjaardag voor het laten zetten van tattoos. Waarom daar dan niet optimaal gebruik van maken? Samen met haar vader kwam ze op een beurs het perfecte ontwerp tegen, dacht ze. Nu een paar jaar later is Sasha moeder van een dochter en vindt zij de tattoo niet meer bij haar passen als persoon en als moeder. Sasha is op zoek naar een vrolijkere en vrouwelijkere tattoo die ze met trots kan laten zien.

Tot slot gaat Bella langs bij radio-dj Stephan Bouwman. Hij vertelt het hilarische verhaal achter zijn tattoomisser. Deze tattoo heeft hij laten zetten voor een challenge op de radio met Streetlab. Na wat wikken en wegen kon hij eigenlijk niet meer terug en heeft hij geblinddoekt een tattoo laten zetten op zijn bovenarm. Stephan zelf kan er de lol wel van inzien, maar hij weet niet zeker of er inmiddels een straatverbod tegen hem is aangevraagd....

Dennis Weening nieuwe voice-over stem van Spike

Spike krijgt met ingang vanaf deze maand een nieuwe sound met Dennis Weening als vaste station voice om alle Spike programma's aan te kondigen.

Dennis: 'Naast het presenteren voor Spike, heb ik nu een nieuwe klus erbij waar ik erg naar uit kijk! Vanaf januari 2021 neem ik het voice-over stokje over van Jay Jay Boske als stem van ViacomCBS zender Spike.'

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 8 januari om 19.30 uur op Spike.