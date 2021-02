'Radar' schetst hoe de American High School-droom van Kita een nachtmerrie wordt

Cheerleaders, Thanksgiving en een prom bijwonen in Amerika. Het ideaalplaatje van een jaar High School in Amerika zit bij sommige middelbare scholieren al jong in hun hoofd. Zo ook voor Kita (16) uit Cothen, zo dacht zij.

In het voorjaar van 2020 gaan zij en haar ouders met de reisorganisatie Travel Active in zee. Tot corona komt leek alles goed te gaan. 'Maar er kwam maar geen duidelijkheid, de introductieweek in New York werd geschrapt, maar de totaalprijs bleef wel 12.000 euro', zegt de moeder van Kita. Als er in augustus nog steeds geen plek is voor Kita begint ze aan een opleiding in Nederland. Ze is immers leerplichtig. Op 1 september wordt Kita gebeld: Travel Active heeft een plek voor haar in corona-brandhaard Arizona, bij en tijdelijk gastgezin. Kita haar ouders accepteren dit aanbod niet en daar begint het gedonder. Travel Active wil dat ze betalen, de ouders van Kita willen hun minderjarige dochter niet naar zo'n onzekere plek sturen. Kan Fons de partijen bij elkaar brengen?

Documenten 'bestaan niet', zijn geheim verklaard, gewist of worden compleet zwart gelakt. Of je kunt alleen de woorden 'het', 'een' en 'de' nog lezen. Het duurt maanden voor je slechts een deel van de opgevraagde stukken ontvangt. En als je dan al wat krijgt, is het vaak compleet onleesbaar. Mensen die een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) lopen bij de overheid keihard tegen een muur. Degenen die aanspraak maken op de Wob zijn gefrustreerd. Zo zegt één van de mensen die we spreken: 'Het meest vervelende vind ik dat je als burger als onbetrouwbaar wordt gekwalificeerd.' Door het gebrek aan transparantie rijst de vraag wat de overheid dan achter houdt. En dat terwijl de Wob een recht is en niet een gunst. Wob-expert Roger Vleugels spreekt zelfs van obstructie door de overheid. Maandag in Radar de voorbeelden.

'Radar', maandag 15 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.