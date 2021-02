'Radar' over hormonen en tammevogels.nl

Nederlandse vrouwen behoren tot de langste vrouwen ter wereld. Om niet t lang te worden slikken sommige meisjes al op jonge leeftijd hoge doseringen hormonen.

Alleen is nooit verteld dat door het slikken van deze hoge dosering hormonen er een groter risico is op verminderde vruchtbaarheid. Hoe lang weten medici al dat meisjes onnodig zijn blootgesteld aan dit enorme risico?

Een vrolijk fluitend parkietje in huis halen om de toch wel stille dagen tijdens corona een beetje op te vrolijken. Dat kan via tammevogels.nl . Na de aanbetaling krijgt de koper een link om het proces van ei tot vogel te kunnen volgen. Maar nadat de link was weggevallen verdwijnt bij veel mensen ook het contact met de klantenservice. Fons gaat op zoek naar de eigenaren van tammevogels.nl.

'Radar', maandag 22 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.