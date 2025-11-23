'Radar' over de problemen bij Engie, datalek bij Sunweb en de woningnood

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
zondag 23 november 2025
Klanten van energiebedrijf Engie wachten soms al een half jaar op hun eindafrekening, zien geen of verkeerde bedragen van hun rekening afgeschreven en verliezen de toegang tot hun verbruik via de app.

Reden; de migratie naar een nieuw administratiesysteem. Wat gaat Engie doen om haar klanten te helpen?


Begin oktober krijgen vakantiegangers een bericht van reisorganisator Sunweb dat er sprake is geweest van een datalek. Niet alleen de persoonsgegevens, maar ook hun exacte vakantiedata liggen op straat. Sunweb betuigt spijt, maar van compensatie is geen sprake. Waar hebben de klanten van Sunweb recht op? En gaat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doen naar het datalek? Fons zoekt het uit.

De woningnood in Nederland wordt steeds nijpender. Er is een oplossing: het splitsen van bestaande woningen. Het splitsen en delen van woningen zou tot een half miljoen extra woningen kunnen opleveren maar dit komt maar niet van de grond. Veel gemeenten werken het splitsen van bestaande woningen tegen. Wat gaat er mis? 

'Radar', maandag 24 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 24 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Dinsdag 25 november 2025 om 13u20  »
NPO 2
Maandag 1 december 2025 om 20u25  »
NPO 2
Dinsdag 2 december 2025 om 13u23  »
NPO 2
Kijktip van de dag

logo Play logo

In de nacht van 11 op 12 augustus 2002 ontmoet de negentienjarige Ellen Van de Wal de 31-jarige Danny Meersman in een Ierse pub op de Grote Markt in Antwerpen. Na een kort gesprek biedt Meersman haar een lift aan naar huis in Wilrijk. In plaats daarvan rijdt hij naar een afgelegen parkeerplaats waar hij Ellen aanrandt en wurgt. Vervolgens dumpt hij haar lichaam in een riool in Willebroek, een locatie waar hij eerder had gewerkt. Een assisenproces vindt nooit plaats, aangezien Meersman in januari 2005 zelfmoord pleegt in zijn cel.

'True Crime Belgium', om 21.05 uur op Play.

