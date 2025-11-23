'Radar' over de problemen bij Engie, datalek bij Sunweb en de woningnood

Klanten van energiebedrijf Engie wachten soms al een half jaar op hun eindafrekening, zien geen of verkeerde bedragen van hun rekening afgeschreven en verliezen de toegang tot hun verbruik via de app.

Reden; de migratie naar een nieuw administratiesysteem. Wat gaat Engie doen om haar klanten te helpen?

Begin oktober krijgen vakantiegangers een bericht van reisorganisator Sunweb dat er sprake is geweest van een datalek. Niet alleen de persoonsgegevens, maar ook hun exacte vakantiedata liggen op straat. Sunweb betuigt spijt, maar van compensatie is geen sprake. Waar hebben de klanten van Sunweb recht op? En gaat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doen naar het datalek? Fons zoekt het uit.

De woningnood in Nederland wordt steeds nijpender. Er is een oplossing: het splitsen van bestaande woningen. Het splitsen en delen van woningen zou tot een half miljoen extra woningen kunnen opleveren maar dit komt maar niet van de grond. Veel gemeenten werken het splitsen van bestaande woningen tegen. Wat gaat er mis?

'Radar', maandag 24 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.