'Radar' maandag over videogames en intimidatie van huurders

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Videogames zijn onder jongeren, maar ook onder volwassen, ongekend populair en vaak gratis te downloaden. In steeds meer van die spelletjes kun je aankopen doen, zoals nieuwe levels, nieuwe pakjes voor je personage of zelfs steuntjes in de rug als je dat moeilijke potje maar niet wint.

2 op de 5 deelnemers aan een 'Radar Panel'-onderzoek voelt zich weleens door een videogame onder druk gezet om binnen het spel iets te kopen. 'Radar' duikt in de trukendoos die games gebruiken om hun spelers daartoe te verleiden - zelfs als die spelers heel jong zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) reageert aan tafel.

Scheldend voor de deur, sloten vervangen of dreigen met het afsluiten van gas, water en licht. Huurteams trekken bij 'Radar' aan de bel: intimidatie tegenover huurders neemt de afgelopen maanden ernstige vormen aan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving hierop. Sinds januari dit jaar hebben ze verplicht een meldpunt waar huurders terechtkunnen met klachten over hun verhuurder. Maar huurders weten het meldpunt niet te vinden. En als ze dit meldpunt wel hebben ontdekt, handhaven gemeenten amper. Dat blijkt uit onderzoek van Radar onder bijna 200 gemeenten. Hoe kan dat? Wie beschermt deze huurders? En wat gebeurt er om dit te verbeteren? 'Radar', maandag 2 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.