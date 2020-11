'Radar' lost weer enkele consumentenzaken op

Waar je voor een weekendje weg allerlei websites afstruint voor de beste prijs voor je hotel, heb je bij het regelen van de uitvaart voor je dierbare niet veel te kiezen. Als je, nog in shock, de uitvaart hebt doorgenomen en wilt weten hoeveel het ongeveer gaat kosten, krijg je niet gelijk antwoord.

Als je dan een dag later de kostenbegroting binnen krijgt, blijkt de meter al te zijn gaan lopen. Zo ervaart ook Merel die binnen één week beide ouders verliest. Haar ouders hebben allebei géén uitvaartverzekering, dus de kosten zijn voor Merel. Ze belt een uitvaartondernemer en komt er later achter dat zelfs voor dat gesprek kosten in rekening zijn gebracht, zonder haar medeweten. En doordat ze twee uitvaarten moet regelen, ziet ze de verschillen komt er nog veel meer aan het licht. De werkwijze van de uitvaartbranche, maandag in 'Radar'.

Meer dan 10 jaar duurden ze, de onderhandelingen over onze pensioenen. De vreugde was dan ook groot toen de partijen dit jaar tot een compromis kwamen en er een blinkend nieuw pensioenakkoord op tafel lag. Terwijl nu blijkt dat de pensioenfondsen eind dit jaar misschien moeten korten op ons pensioen. Is alles uit de onderhandelingen gehaald wat er in zit, of was iedereen onderhandel-moe en wilden ze er gewoon een punt achter zetten? Er is een enkeling die hardop zijn vraagtekens zet bij het akkoord. Sterker nog, die zegt dat we af moeten van het huidige kapitaalgedekte stelsel waar we grotendeels afhankelijk zijn van rentes en beleggingswinsten. Kies je voor het zogeheten ‘omslagstelsel’ dan betaal je de pensioenuitkeringen rechtstreeks vanuit de betaalde premies. Onze AOW wordt ook via het omslagstelsel betaalt. En we hebben een dikke pensioenpot van ruim 1700 miljard euro achter de hand bij financiële tegenvallers of sterke vergrijzing. Radar spreekt meerdere deskundigen, is Nederland klaar voor het omslagstelsel? De FNV, één van de onderhandelaars van het laatste pensioenakkoord, zit aan tafel.

