'Radar' legt weer de vinger aan de pols van diverse consumentenzaken

Voor 2050 moet iedereen van het gas af. Dat kan op verschillende manieren waaronder via een collectief systeem, waar je gezamenlijk met andere huizen een warmtenet deelt, een zogenaamd Warmte Koude Systeem. Maar hierover regent het al lange tijd klachten.

Meer dan eens heeft 'Radar' aandacht besteed aan verschillende wijken verspreid over het land waar de problemen spelen. Afgelopen maandag lieten we zien hoe Pawel aan de lopende band wordt lastig gevallen door opdringerige energiebemiddelaars die hem onder druk willen zetten om over te stappen van energieleveranciers. Veel van die bemiddelaars vallen onder het bedrijf Global Marketing Bridge. We zijn op zoek naar de eigenaar, aanstaande maandag zien we hoe die zoektocht afloopt.

Het is iets waar 270.000 werknemers aan meededen: de levensloopregeling. Een bedrag dat apart wordt gezet en waar je geen belasting over hoeft te betalen. Deze regeling werd in 2012 afgeschaft. Dit jaar moeten de deelnemers verplicht voor 1 november 2021 hun hele spaarbedrag opnemen, met als gevolg dat ze veel meer belasting moeten betalen of zelfs al hun toeslagen kwijtraken. Conclusie, het hele belastingvoordeel waarom je ooit bent gaan meedoen aan de levensloopregeling is in één klap weg. Kan hier nog wat aan veranderd worden? Maandag in 'Radar'.

'Radar', maandag 8 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.