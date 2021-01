'Radar' komt met resultaten enquête ouderenzorg

De ouderenzorg staat al lang onder druk, al helemaal in corona tijd. Dat is op zich bekend. Maar hoe is het gesteld met de basiszorg voor onze ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis? Op tijd naar het toilet kunnen? Voldoende eten en drinken krijgen?

'Radar' vroeg het in een enquête aan een groep van ruim 4000 ervaringsdeskundigen. Aan bewoners, aan medewerkers en aan mensen die regelmatig contact hebben met iemand die er woont. En de resultaten zijn verbijsterend. Zo geeft 1 op de 3 mensen aan dat sinds de corona pandemie bewoners minder worden voorzien in de genoemde basisbehoeften. De medewerkers van verpleeghuizen bevestigen dit beeld in de enquête; bijna de helft geeft aan sinds corona minder aan hun zorgtaken toe te komen dan voorheen. Wat betekent dit voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Maandag in 'Radar' alle resultaten.

Levensverzekeraar Conservatrix ging in december 2020 failliet. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de tienduizenden polishouders. Zij worden allemaal geconfronteerd met een forse korting. Zo sprak 'Radar' een gedupeerde misschien wel 150.000 euro van zijn gespaarde pensioenpot kwijtraakt. Kan hij dan nog wel zijn levensonderhoud blijven betalen? De grote vraag is of de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder, dit faillissement hadden kunnen voorkomen. 'Radar' zoekt het uit.

