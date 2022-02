'Radar' doet onderzoek naar nepsneakers

Ze zijn bijna niet van echte te onderscheiden; nepsneakers. Marktplaats maar ook legitieme webshops staan er vol mee. Wanneer weet je nou welke echt zijn en welke niet?

Energiemaatschappijen vallen vaker om en door de inval in Oekraïne zal deze situatie niet verbeteren. Als consument mag je nooit zonder gas of stroom komen te zitten, dat is wettelijke geregeld. Curatoren gaan op zoek naar nieuwe energieleveranciers. De hoogste bieder mag het klantenbestand kopen en klanten moéten mee, sowieso voor 30 dagen. 'Radar' ontdekt dat ze in veel gevallen niet de beste deal krijgen en te veel betalen, soms wel tot 1000 euro per maand.

'Radar', maandag 28 februari om 20.35 uur op bij AVROTROS NPO 1.