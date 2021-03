'Radar' buigt zich maandag weer over nieuwe consumentenzaken

Als je in contact met geweest met de politie krijg je een notitie in je dossier. Het is heel moeilijk om die notitie uit je dossier te krijgen. Zelfs als je kunt aantonen dat je niet schuldig bent.

Er ligt nu een wetswijziging ter beoordeling bij de Eerste Kamer om deze gegevens te laten meewegen voor het wel of niet geven van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor banen bij de overheid. Dat kan grote gevolgen hebben voor het vinden van werk of zelfs het behouden van je baan.

Extreem trage levering, verkeerde artikelen geleverd en betalingen die niet teruggeboekt werden. Tientallen mails ontving Radar sinds december met klachten over JD Sports, de sportmodewinkel met verschillende vestigingen in Nederland. Meest gehoorde klacht: 'direct na aankoop ontving ik een track en trace code, maar bij de statusupdate staat al weken dat het product nog in het magazijn ligt'. Corona en de Brexit helpen webwinkels natuurlijk niet echt in het rap leveren van goederen, maar nog opmerkelijker; JD Sports heeft ondanks allerlei fysieke winkels geen Nederlandse klantenservice. Alleen een chatbot die naar Facebook verwijst. Fons zoekt uit hoe dat kan en dwingt het bedrijf tot een oplossing. 'Radar', maandag 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.