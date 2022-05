'Puberruil' met Cedric en Yentl

Deze week ruilt topsporter Cedric met de creatieve Yentl. De 17-jarige Yentl woont afwisselend bij haar moeder en vader in Weesp.

Yentl zit op een creatieve school, heeft een hechte vriendengroep en is sinds kort smoorverliefd op haar vriendje Niels.

De 17-jarige Cedric woont samen met zijn vader, broer en 2 grote honden in Den Bosch. Cedric is net geslaagd voor zijn VWO-diploma en is een groot basketbaltalent. Bijna elke dag is hij met zijn sport bezig.

In 'Puberruil' stappen twee pubers uit hun vertrouwde bubbel en ruilen een paar dagen van leven. Een ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet andere schoenen te staan? Tijdens de ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.

'Puberruil', dinsdag 17 mei bij KRO-NCRV om 21.10 uur op NPO 3.