Prominente Tweede Kamerleden in 'Jacobine op 2'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Waar zijn ze trots op, waarvan hebben ze wakker gelegen en vallen ze nu in een zwart gat? Jacobine Geel praat zondag met drie prominente Tweede Kamerleden die niet meer terugkomen als onze volksvertegenwoordigers na de komende verkiezingen.

Joël Voordewind, Madeleine van Toorenburg (CDA) en Bram van Ojik (GroenLinks) geven het stokje over na jarenlange politieke arbeid in het Binnenhof in Den Haag. Zij vertellen over hun drijfveren, teleurstellingen, hoogte en dieptepunten.

De ChristenUnie-politicus Joël Voordewind heeft er ruim veertien jaar op zitten als parlementariër en is daarmee het langstzittende Kamerlid voor zijn partij. Hij voerde meestal het woord over buitenlandse zaken, meer specifiek over oorlogsvluchtelingen en ontwikkelingshulp.

Madeleine van Toorenburg was ook veertien jaar politicus en staat bekend als felle debater. Maar hoe was zij achter de schermen?

GroenLinks-politicus Bram van Ojik kwam in 1993 in de Tweede Kamer en gaat nu met pensioen. Wat is er allemaal veranderd in al die jaren als politicus?

Dichter Ingmar Heytze zal samen met gitarist Johan Borger een speciaal voor deze uitzending gemaakt gedicht lezen in de Oranjerie in Doorn.

'Jacobine op 2', zondag 14 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.