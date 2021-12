PowNed komt met nieuw seizoen 'De Gevaarlijkste Wegen'

Foto: © PowNed 2021

De Gevaarlijkste Wegen', het populaire NPO 3-reisprogramma, is terug met een nieuwe reeks. Vanaf zondag 19 december wagen 9 BN'er-koppels zich over riskante modderwegen, extreme bergpassen en langs steile afgronden in onder andere Colombia, Turkije, Mexico en de Oekraïne.