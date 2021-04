'Positief Getest:' documentaire over de coronacrisis in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

De coronacrisis in Nederland startte op 27 februari 2020 met de eerst bewezen patiënt met COVID-19 in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

In de documentaire 'Positief Getest' blikken betrokkenen terug op de eerste crisisfase en er wordt vooruit gekeken. 'Positief Getest' wordt uitgezonden op zaterdag 3 april om 13.10 uur bij MAX op NPO 2.

Het beroemde briefje

De coronacrisis begon op 27 februari 2020 met het beroemde briefje van minister Bruno Bruins, die live op televisie bekendmaakte dat de eerst bewezen coronapatiënt in het ETZ in Tilburg was opgenomen. Het was het begin van een intense periode, die eind maart vorig jaar uitmondde in een crisis met een piek op de intensive cares van alle Brabantse ziekenhuizen. Hierdoor zijn circa achthonderd patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in Nederland en Duitsland.

Medewerkers

De documentaire is een ode aan verschillende medewerkers van het ziekenhuis. Zij doen allemaal hun verhaal. Dat laat zien wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurde tijdens deze bijzondere tijd. De verpleegkundige op de corona-afdeling, de schoonmaker op de intensive care en de medewerker op de afdeling inkoop die het ziekenhuis hielp aan voldoende beschermingsmiddelen. Maar ook de zorgmanager die betrokken was bij de uitplaatsingen van patiënten naar andere ziekenhuizen en de medewerkers van de afdeling communicatie die zorgden dat patiënten, bezoekers en medewerkers op tijd de juiste informatie kregen. Samen zorgden ze ervoor dat het ziekenhuis de grote hoeveelheid patiënten de best mogelijke zorg bleef geven.

