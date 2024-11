Portret van jonge Limburgse priester in 'Kruispunt'

Rick Blom is de jonge pastoor van drie parochies in Noord-Limburg. Dag in dag uit bindt hij de strijd aan tegen het verdwijnen van de kerk en haar betekenis in de samenleving.

Waar anderen zeggen dat het een verloren zaak is ziet Blom kansen. Hij weet best dat de mensen niet meer vanzelfsprekend naar de kerk komen, dus brengt hij de kerk naar de mensen. Zo zegt de charmante Blom direct ja als hem wordt gevraagd mee te lopen met de carnavalsoptocht en regisseert hij met veel enthousiasme het kerstspel van de kinderen.

Pastoor Blom is zich zeer bewust van de maatschappelijke veranderingen in Limburg. Er is een andere dynamiek ontstaan, maar dat biedt nieuwe mogelijkheden, zo gelooft hij. Blom meent dat de oudere generatie zich veel te veel richt op wat er niet meer is, en daarin blijft hangen. Over enkele jaren hoopt hij als pastoor van betekenis te zijn voor alle inwoners van zijn drie parochies tellende gemeenschap.

Blom voert een weldoordacht charmeoffensief: op de fiets, want dan kan hij met een gerust hart een biertje drinken. Zo gaat hij met zijn parochianen carnaval vieren, zegent naast de spaarzame kerkelijke huwelijken ook nieuwe gebouwen in en doet als vrijwilliger mee aan de jaarlijkse sportdag. Dat er elk jaar minder communicanten zijn doet Blom wel wat, maar hij vindt dat het geen zin heeft om te klagen over de realiteit. Onder het dak van de hemel is gemaakt door filmaker Jacky Brakels.

'KRO-NCRV Kruispunt: Onder het dak van de hemel', zondag 3 november om 17.10 uur op NPO 2.