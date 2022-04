Portret van de moderne Chinese droom in '2Doc: Ascension'

De documentaire 'Ascension' schetst een beeld van het hedendaagse China, dat de afgelopen decennia grote veranderingen onderging. Ooit was het een verarmd land met een gesloten samenleving.

Inmiddels is het een van de grootste en meest invloedrijke economieën ter wereld.

Wat gebeurt er met mensen als hun land in een korte tijd drastische hervormingen ondergaat? Sommige inwoners van China werden schatrijk, terwijl in andere delen van het land miljoenen arme burgers nog steeds proberen hun Chinese dream te verwezenlijken. In de documentaire Ascension worden de verschillende groepen in de Chinese samenleving belicht, van fabrieksarbeiders die sekspoppen produceren tot de decadente allerrijksten.

Regie: Jessica Kingdon

