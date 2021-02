Politie Tilburg doet urgente oproep rond serie-overvaller in 'Opsporing Verzocht'

Foto: © AVROTROS 2021

De politie waarschuwde afgelopen weekend dat inwoners van Tilburg de komende tijd 's avonds voorzichtig moeten zijn met het openen van de deur voor mensen die aanbellen.

Vanavond worden in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' bewakingsbeelden getoond van twee woningovervallen op 2 en 9 februari. Bij beide oververvallen was dezelfde dader betrokken. De man dreigde met een groot mes dat er uitzag als een hakmes. Gisteren werden al foto’s van de onbekende man verspreid omdat de dader zo snel mogelijk van straat moet. Mocht de dader niet worden herkend, dan zullen vanavond meer beelden van hem en zijn handlanger(s) getoond worden.

Horde jongeren plundert tankstation

De zoektocht naar verdachten bij de avondklokrellen gaat onverminderd door. Vanavond worden jongeren getoond die maandag 25 januari betrokken waren bij de plundering van een tankstation aan de Vaanweg in Rotterdam. Twee van hen gingen nog een stapje verder: zij bedreigden de tankstationmedewerkster met de dood als ze de kassa niet zou openmaken. Er zijn duidelijke beelden van deze jongens.

Haarlem: persfotograaf knock-out na steen tegen hoofd

Ook in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk ging het op maandagavond 25 januari mis. Een jonge persfotograaf die de ongeregeldheden wilde vastleggen is zwaar mishandeld door een groep jongeren. Hij stond met zijn rug naar hen toe toen er stenen werden gegooid. De fotograaf werd tegen zijn hoofd geraakt en raakte bewusteloos. Er zijn telefoonbeelden van de mishandeling.

Rachid Kotar (39) doodgeschoten toen hij zoontje van zwemles haalde

In de uitzending worden foto’s getoond van een onbekende man die mogelijk betrokken is bij de liquidatie van de 39-jarige Rachid Kotar. Kotar werd van dichtbij neergeschoten toen hij in december 2019 aan de Escapade in Amstelveen zijn 5-jarig zoontje van zwemles haalde. Hij had het kind net op de achterbank van zijn auto gezet toen het vuur werd geopend.

Resultaat: verdachten brandstichting Urk aangehouden

De vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' was uiterst effectief. In die uitzending werden beelden getoond van de brandstichting bij de GGD-teststraat op Urk op zaterdag 23 januari. Vanochtend werden mede door tips van kijkers twee jonge verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 20 jaar uit Urk en een jongen van 16 jaar uit Emmeloord.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 16 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.