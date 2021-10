'Podium Witteman' met Rosanne Philippens & The Vondel Strings, Nathalia Milstein en Sabra el Bahri Kathri & Martien Maas

Paul Witteman ontvangt violist Rosanne Philippens en The Vondel Strings, meesterpianist Nathalia Milstein, sopraan Sabra el Bahri Kathri en pianist Martien Maas, en Dekoor Close Harmony.

Een droom is uitgekomen voor violist Rosanne Philippens. Zij wilde al jaren een cd opnemen met vioolconcerten van Joseph Haydn en het ballet ‘Le baiser de la fée’ van Igor Stravinsky in de versie voor viool en orkest. Deze stukken die ze al vaker met een groep bevriende musici heeft uitgevoerd delen volgens haar lichtvoetigheid, intelligentie en humor. Dankzij de leeglopende agenda’s van musici in de tweede lockdown, is het album nu een feit. Op de cd is Rosanne Philippens soliste én muzikaal leider van het all-star-ensemble The Vondel Strings. Genoeg om over te praten dus, en natuurlijk horen we veel muziek van Haydn en Stravinsky.

De jonge Franse meesterpianist Nathalia Milstein is al eerder in onze show te gast geweest. Met haar zus Maria, met het Chianti Ensemble en als meesterlijk uitvoerder van de pianomuziek van Maurice Ravel. Momenteel speelt ze de beroemde cyclus ‘Visions fugitives’ van Sergej Prokofiev, muziek die haar Russische vader, de beroemde pianist Serguei Milstein, na aan het hart lag.

In Pauls Jonge Helden is deze week de Belgische sopraan Sabra El Bahri-Khatri te gast. Zij is 25 jaar en studeert binnenkort af aan de Academy for Music and Performing Arts in Tilburg. Als kind zong ze voornamelijk R&B en speelde ze gitaar. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een veelzijdige zangeres en zong ze afgelopen zomer de hoofdrol in de operaproductie ‘Va pensiero’. In 'Podium Witteman' zingt Sabra 'Trois chansons de la petite sirène' van Arthur Honegger. Ze wordt daarbij begeleid door pianist Martien Maas.

Na de oproep aan koren van Floris Kortie stroomde onze mailbox vol. Een van de opvallendste inzendingen was het Dekoor Close Harmony uit Utrecht, meervoudig wereldkampioen in pop en jazz. Maar misschien was het absolute hoogtepunt wel hun optreden met The Rolling Stones op Pinkpop. In Podium Witteman zingen ze de Afrikaanse traditional 'Indodana'.

In de 'Podium Witteman Podcast' buigt Floris Kortie zich over het fenomeen 'auditie doen'. Hoe kom je binnen bij een toporkest? Floris vraagt het aan fagottist Gustavo Nuñez van het Concertgebouworkest en trombonist Rommert Groenhof van het Radio Filharmonisch Orkest. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar de documentaire 'Soliste' over violist Rosanne Philippens. In dit portret van Carine Bijlsma wordt Philippens, destijds 23 jaar oud en net afgestudeerd van het conservatorium, gevolgd tijdens haar tournee met het Nederlands Studenten Orkest. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman 'omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 10 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.