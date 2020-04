'Plane Reclaimers' vanaf dinsdag op Discovery

Wat doe je met een vliegtuig dat met pensioen gaat? Daar weten ze bij het eCube in Wales wel raad mee. Eén op de tien afgedankte commerciële vliegtuigen komt hier terecht om ontmanteld te worden door een team van experts.

Voordat de sloophamer er doorheen gaat, worden eerst alle waardevolle onderdelen uit het vliegtuig gehaald voor hergebruik in andere vliegtuigen of andere recycling doeleinden. Hoe dat in zijn werk gaat, is te zien in de nieuwe serie Plane Reclaimers.

We zien hoe een Airbus A319 invliegt die zijn beste tijd gehad heeft. Het team zat er al met smart op te wachten, want voor de motor van deze Airbus is al een nieuwe koper gevonden. Dus wordt de motor meteen getest en met beleid verwijderd, alsof het een openharttransplantatie gaat. In totaal wordt bij eCube maar liefst 90% van een vliegtuig hergebruikt. Soms zelfs voor een heel andere bestemming, zoals designer-meubels. Wat te denken van een loungechair in een afgedankte straalmotor!

'Plane Reclaimers', vanaf dinsdag 21 april om 21.30 uur op Discovery.