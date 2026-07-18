Wellnessmoment tussen Jelle en Sara krijgt onverwachte wending in 'B&B Zoekt Lief': 'Dat is eigenlijk mijn ex'

Van een onverwachte onthulling tot oplopende jaloezie: ook volgende week zorgt 'B&B Zoekt Lief' voor de nodige verrassingen. In Kaapstad arriveert vrijgezel Sara. Na een eerste kennismaking met gastheer Jelle trekken ze samen naar de wellness.

Wat volgt is een ontspannen moment, tot Jelle een bommetje dropt. De vrouw die hen net begeleidde? 'Dat is eigenlijk m'n ex-vriendin. We zijn ongeveer een half jaar uit elkaar, maar we zijn nog steeds goede vrienden.'

Bij campinguitbaatster Aniek in Spanje bouwt de spanning tussen vrijgezellen André en Marc al langer op. Terwijl Marc en Aniek samen de dorpsbarbecue voorbereiden in de keuken, zondert André zich af. Marc merkt de afwezigheid op en vraagt Aniek of hij ook voor zijn concurrent groenten moet snijden. 'Reken hem erbij. En als het niet is, dan gaan mijn kippen heel gelukkig zijn', klinkt het bij Aniek. Op het dorpsfeest slaat de sfeer nog meer om. Na enkele scherpe opmerkingen van André houdt Marc het voor bekeken en verlaat hij de tafel.

'B&B Zoekt Lief'; vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag 20 juli tot donderdag 23 juli om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.