Persoonlijke verhalen in een nieuw seizoen 'Taarten van Abel'

Taartenbakker Abel helpt ook in het achttiende seizoen van 'Taarten van Abel' kinderen een dierbaar iemand in het zonnetje te zetten.

In het succesvolle VPRO jeugd programma bezoekt Abel wekelijks een kind dat iets goed te maken heeft of waardering uit wil spreken door een taart te bakken. Tijdens het bakken voeren ze persoonlijke en openhartige gesprekken.

In de smakelijkste kindertalkshow van Nederland bakt bakker Abel (alias banketbakker Siemon de Jong) samen met een kind een taart voor een speciaal persoon. Ondertussen voeren ze een openhartig gesprek, waarbij taboes niet worden geschuwd. Het resultaat: aangrijpende, ontroerende of komische momenten én een imposante taart.

Afleveringen

1. Angelo

Angelo is 10 jaar en woont in Beneden Leeuwen, samen met zijn moeder en twee zussen. De vader van Angelo zit in de gevangenis. Hij wil graag een vrolijke taart maken voor zijn vader. Ze missen elkaar erg en hebben veel verdriet. Vanuit Sichting Humanitas worden er dagen georganiseerd dat kinderen hun vaders in de gevangenis mogen zien. Angelo heeft zijn vader daar dus ook een paar keer ontmoet en gaat de taart naar hem brengen in de gevangenis.

2. Dunya

Dunya is 10 jaar en woont in Uden samen met haar moeder en zusje. Haar ouders zijn gescheiden en dat is niet heel prettig verlopen. Ze heeft met haar moeder en zusje in een opvangtehuis gezeten, in een moeder-kind huis en vervolgens bijna een jaar bij een pleeggezin. Gelukkig mocht ze daarna weer bij haar moeder wonen. Dat gaat goed en moeder heeft een hele lieve vriend die heel belangrijk is voor Dunya en ze wil voor hem dolgraag verrassen met een hele stoere taart.

3. Shane

Shane is 11 jaar en woont samen met zijn 2 vaders in Hekelingen. Hij wil graag een taart maken voor zijn opa’s en oma’s in Nederland. Familie is belangrijk voor hem en hij wil graag iedereen bij elkaar hebben. Hij is als baby geadopteerd uit de Verenigde Staten. Shane had graag zijn moeder willen ontmoeten, maar die is helaas nog niet zo lang geleden overleden.

Hij wil later alleen wonen en het liefst alleen met een hond.

4. Zwerre

Zwerre is 8 jaar en woont met zijn moeder en zusje in boerderij in Haule. Zijn vader is zwaar depressief, zit al jaren in een kliniek en woont in het weekend bij z’n eigen moeder (dus bij oma de oma van Zwerre)

Zwerre wil een vrolijke taart maken voor zijn vader. Hij vindt zijn vader heel zielig en hoopt dat zijn vader weer thuis komt wonen zodat Zwerre niet zo vaak bij andere mensen hoeft e zijn.

5. Nathania

Nathania is 12 jaar en woont in Spijkenisse. Nathania praat en praat! Ze wil graag een taart maken voor haar opa en oma omdat ze alles voor haar zijn.Ze noemt haar oma haar dagboek. Ze kan alles vertellen en haar oma wordt nooit boos. Nathania zit nu in de 1e klas. Ze heeft het op school en ook thuis af en toe heel lastig gehad. Ze was vaak heel brutaal en boos. Daar probeert ze nu iets aan te doen, maar ze kan niet tegen onrecht.

'Taarten van Abel' is een coproductie van producent Kleine Storm en de VPRO en is bekroond met onder meer de Zilveren Nipkow Schijf (2012), de Gouden Stuiver (2011) en de Cinekid Publieksprijs (2008).

'Taarten van Abel', vanaf zondag 10 januari om 9.45 uur bij VPRO op NPO Zapp.