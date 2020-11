'Pauw Komt Binnen' in Rijndam Revalidatie Rotterdam

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

De tafel van Jeroen Pauw staat in Rijndam Revalidatie, Rotterdam waar hij praat met patiŽnten over hoe je het leven oppakt na een impactvolle gebeurtenis zoals een auto-ongeluk of amputatie.

Ook spreekt hij met ex-coronapatiënten over de lange nasleep van het virus en de periode van herstel na opname op de IC.

'Pauw Komt Binnen', zondag 29 november om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.