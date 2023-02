Patrick Lodiers presenteert nieuw seizoen van 'The Connection'

'The Connection' is terug! De kennisquiz waar alles draait om één antwoord. Presentator Patrick Lodiers legt in het hypermoderne decor iedere week drie bekende Nederlanders het vuur aan de schenen; onder wie Daphne Deckers, Ruben van der Meer, Lisa Loeb en Thomas van Luyn.

Krijgen zij het voor elkaar om in vier rondes zoveel mogelijk goede antwoorden bij elkaar te spelen om tot die ene, ultieme connectie te komen? Alle juiste antwoorden van elke ronde staan in verband met elkaar én leiden naar één allesomvattend antwoord. Degene die de connectie weet te vinden, is de winnaar. Wat is bijvoorbeeld de connectie tussen De Verlosser, tram 14 en thuisbasis van Ajax? Juist: Johan Cruijff.

Dit seizoen wordt 'The Connection' in toernooivorm gespeeld: de winnaars van de eerste zes afleveringen gaan door naar de halve finales waarin ze strijden om een ticket naar de finale. De beste kandidaat van de halve finales, die na de winnaars de hoogste score had, sluit aan in de finale. De eerste uitzending nemen Dolf Jansen, April Darby en Harry Piekema het tegen elkaar op

'The Connection', vanaf zaterdag 4 februari negen weken lang om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.