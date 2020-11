Patricia Paay en Famke Louise in 'Ali B op Volle Toeren'

Foto: © AVROTROS 2020

Ali B brengt iconen uit de Nederlandse muziekindustrie samen met talenten uit de hiphopscene voor een muzikaal eerbetoon. In deze aflevering koppelt Ali twee van de meest besproken dames uit de Nederlandse entertainmentindustrie aan elkaar: showbizzdiva Patricia Paay en social media-fenomeen Famke Louise.

Samen ontvluchten ze de hectiek van hun artiestenbestaan met een bezoekje aan de pedicure. En ze gaan hard aan de slag om Patricia's nummer 'Who's That Lady With My Man' en Famke's hit 'Op me Monnie' in een nieuw jasje te steken.

'Ali B op Volle Toeren', donderdag 26 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.