Partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland, voormalige Commandant de Strijdkrachten Rob Bauer over de oorlog in Iran en MKB-voorman Jacco Vonhof over de gevolgen voor ondernemers.
Ook te gast Marcel Levi en wetenschapper Sanne Boesveldt over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Jesse Klaver
Zondagmorgen is partijleider Jesse Klaver van het vernieuwde Progressief Nederland te gast bij Rick Nieman. Welke koers gaat de progressieve partij varen? En kan het kersverse kabinet rekenen op steun van de oppositiepartij in barre econimische tijden?
Admiraal Rob Bauer
Voormalig Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer over de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Iran. Hoe weerbaar is Nederland? Zijn burgers, bedrijven én de overheid eigenlijk goed voorbereid op een naderende crisis?
MKB-voorzitter Jacco Vonhof
De gevolgen van de oorlog in Iran zijn overal voelbaar. Niet alleen aan de pomp, maar ook in de economie. Wat betekent dat voor ondernemers? Daarover de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof.
Marcel Levi en Sane Boesveldt
In de WNL Academie bespreekt professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het laatste nieuws uit de wetenschap. Deze keer neemt hij wetenschapper Sanne Boesveldt mee die onderzoek doet naar de invloed van reuk op het geheugen.
'WNL Op Zondag', zondag 29 maart om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
-
