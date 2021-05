Overval Zahavi en beelden voorbereiding liquidatie in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Amsterdam wil vanavond met een oproep in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' voorkomen dat bewakingsbeelden verloren gaan, die licht kunnen werpen op de overval op het gezin van voetballer Eran Zahavi.

De vrouw en de jonge kinderen van de PSV'er werden zondag overvallen in hun huis aan de Arenborg in Buitenveldert. Mede door het gebruikte geweld naar de kinderen hoopt de politie op snelle tips over de daders. In de uitzending de laatste stand van zaken in het onderzoek.

Beelden schutter Hedel - afpersingszaak

In 2018 werd in een fruitgroothandel in Hedel 400 kilo cocaïne ontdekt in een partij bananen. Nadat de eigenaren de vondst meldden, zijn zij en onschuldige werknemers slachtoffer van zeer ernstige bedreigingen en concrete aanslagen. Na aanhoudingen van meerdere verdachten, leken de intimidaties te stoppen, maar op zowel 2, 9 als 10 mei zijn woningen beschoten die een link hebben naar werknemers van het fruitbedrijf. Vanavond worden in de uitzending beelden getoond van de schutter die 2 mei een huis aan Hondsneststraat in Hedel beschoot. Bij dezelfde woning werd in juni al de voordeur in brand gestoken.

Politie krijgt informatie over geplande liquidatie

In maart kreeg de politie in Den Haag informatie over een op handen zijnde liquidatie. Het vermoedelijke doelwit zou een man in Soest zijn. Razendsnel werd een aantal verdachten aangehouden, maar een aantal mogelijk betrokkenen bij het voorbereiden van de moord is nog spoorloos. Er zijn beelden van deze verdachten in Soest.

Albert Heijn-filiaal wordt binnen 10 dagen 2 keer overvallen

Een Amsterdamse Albert Heijn-medewerkster van 16 jaar werd 3 april ernstig bedreigd door een man met een vuurwapen. 10 april overkwam hetzelfde een collega van 18 jaar in dat filiaal in de Zeilstraat. Het gaat mogelijk om dezelfde dader. Uit beelden blijkt dat de man een opvallende tatoeage in zijn nek heeft.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 11 mei om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.