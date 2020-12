Oudejaarsconference 'Javier Guzman: Raspopulist' bij Comedy Central

Javier Guzman is terug! In het jaar van de lockdown waarin echt alles werd afgelast staat juist nu Javier Guzman, als een lang verwachte messias, op om het podium te bestijgen en zijn stem te laten horen.

Comedy Central brengt de eerste oudejaarsconference van het jaar. Een vlijmscherpe samenvatting van een ongekend jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken ingaat. Dinsdag 29 december 20.30 uur op Comedy Central.

In een razend tempo en met geslepen grappen keert Guzman het coronavirus, en alle gevolgen hiervan, binnenstebuiten, neemt hij de Belastingdienst op geheel eigen wijze onder de loep en vertelt Guzman zijn eigen harde waarheid over onder andere Ferd Grapperhaus en Robert Jensen. Kijken dus!

Javier Guzman is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren op Gran Canaria en is op jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. In 1998 studeerde hij aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In het derde jaar van deze opleiding (2002) won hij zowel de jury als publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. In 2003 studeerde hij af en zette hij zijn carrière voort op de planken, televisie en het witte doek. Hij is ondertussen niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse theaterscene.

Luid 2021 alvast lachend in met Oudejaarsconference 2020: 'Raspopulist van Javier Guzman'! Dinsdag 29 december 2020 om 20.30 uur exclusief op ViacomCBS-zender Comedy Central.





