'Oranje Boven': het ontstaan van Koningsdag

In 'Oranje Boven' duikt MAX in de geschiedenis van Koningsdag. In 1885 begon die traditie als Prinsessedag. Ruim een eeuw lang werd daarna Koninginnedag gevierd, om vanaf 2014 als Koningsdag door het leven te gaan.

Hoe is deze oer-Hollandse feestdag ontstaan? Wat waren de hoogtepunten en bijzondere momenten door de jaren heen? En hoe gaven de opeenvolgende vorsten een eigen draai aan de viering van hun verjaardag? Dat en meer in het drieluik 'Oranje Boven', vanaf 23 april op NPO 1.

Aan de hand van talloze fragmenten wordt in 'Oranje Boven' teruggekeken op de tijdperken van koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. En natuurlijk op de Koningsdagen sinds 2014. Ook belicht het programma tradities die nauw samenhangen met deze dag, zoals de Lintjesregen, de lekkernijen die typisch zijn voor dit volksfeest en de mode-ontwikkelingen door de jaren heen. Oranjebond-voorzitter en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve neemt de kijker mee door de tijd en naar Eindhoven, voor een kijkje achter de schermen, bij de voorbereidingen op Koningsdag 2021. 'Oranje Boven', vrijdag 23, zaterdag 24 en maandag 26 april om respectievelijk 16.35, 17.05 en 16.35 uur op NPO 1.